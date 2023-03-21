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Hasarlı binadan çelik kasa çalanlar tutuklandı

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören binadan çelik kasa çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Hasarlı binadan çelik kasa çalanlar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Haliliye’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçildi.

Bölgeye giden polis, şüphelilerin binadan aşağı attıkları çelik kasayı kamyonetle götürdüklerini belirledi.

Yavuz Selim Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ş, K.Ç, S.Ş, G.S ve H.S’yi çaldıkları çelik kasayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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