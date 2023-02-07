Hatay’da ekipler 17 yaşındaki kızı 37 saat sonra kurtardı
Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 37 saat sonra 17 yaşındaki kıza ulaşıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’den bölgeye giden Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Eylül Canpolat, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, enkazdan çıkarılan genç kızın, babasıyla kavuşması yer alıyor. (AA)