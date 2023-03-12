Abone Ol

Hatay’da hasarlı marketi soydukları iddiasıyla 16 kişi yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay’da hasarlı marketi soydukları iddiasıyla 16 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bir marketten gıda malzemesi çalarak araçlarına yükledikleri öne sürülen 16 kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çalınan gıda ürünleri ise market sahibine teslim edildi. (AA)

Yağmacılar neler çalmış neler!İlginizi ÇekebilirYağmacılar neler çalmış neler!Antakya'da yağmacılık yapan şüpheli İstanbul'da tutuklandıİlginizi ÇekebilirAntakya'da yağmacılık yapan şüpheli İstanbul'da tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam