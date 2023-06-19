Havalar ısındı yılanlar yerleşim yerlerine indi

Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte, bahçe yılanları da kent merkezinde sıkça görülmeye başladı. Vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açan yılanlar, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanlarında ortaya çıkmaya başlayan yılanlar, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oluyor. İtfaiye ekiplerince yakalanan 3 yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Silifke ilçesi Say Mahallesi’ndeki ara sokakta yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da ellerinde sopalarla yılanın eve girmemesi için çaba harcadı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışma sonucu yılanı özel apart ile yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Aynı gün merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde görülen bir başka yılan da yine itfaiye ekiplerince yakalandı. Yerleşim yerlerine kadar inen bahçe yılanı, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

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