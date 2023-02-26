Abone Ol

Horoz dövüştürenlere 64 bin 880 TL ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yayınlanma: 10:40 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi. Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. (AA)

Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşüİlginizi ÇekebilirHayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşüKahvehanede horoz dövüşüne ceza yağdıİlginizi ÇekebilirKahvehanede horoz dövüşüne ceza yağdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam