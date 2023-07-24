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HÜDA PAR İl Başkanı Demir taburcu edildi

Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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HÜDA PAR İl Başkanı Demir taburcu edildi

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’nda 22 Temmuz’da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Salih Demir’in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Demir’in istirahat için evine geçtiği öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’nda 22 Temmuz’da bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı.

Saldırıda yaşamını yitiren Pişgin’in cenazesi dün defnedilmiş, gözaltına alınan zanlı da tutuklanmıştı. (AA)

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