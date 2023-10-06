İki grup çatıştı: 1 ölü

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, S.S. isimli bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.S.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)