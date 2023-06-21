İlginç hırsızlık; bisikleti bıraktı scooterı çaldı

Sultangazi'de bisikletiyle sokakta yürüyen kişi, bina önündeki scooterın kilidini kırarak, çaldı. Hırsızlık şüphelisi bisikletini olay yerinde bırakarak, scooter ile sokaktan uzaklaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 19 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde bisikletle yolda yürüyen kişi, kısa bir süre sonra sokağa girdi. Bir binanın önündeki elektrikli scooter fark eden şüpheli, binaya doğru yöneldi. Elindeki bisikleti bırakan kişi, bir süre merdivenlerde oturarak, oyalandı. Daha sonra yanındaki metal parça ile kilitli olan scooter kilidini kırdı. Bisikleti binanın önüne bırakan şüpheli, yaklaşık 15 bin TL değerindeki scooter alarak, kayıplara karıştı.

BİSİKLETİ KORUMA ALTINA ALDI

Sabah evden çıkan Erkan Elmas, scooter yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Elmas, bir kişinin bisikletle sokağa geldiğini, scooter çaldığını ve bisikleti bıraktığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Elmas, bisikletin de çalıntı olabileceğini düşünerek, koruma altına aldı.

“BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

İlginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, yaşananları anlatan Erkan Elmas, “Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir vatandaş bisikletle geliyor. Scooterımı söküyor, alıyor. Yerine bisikleti bırakıyor. Daha sonra gidiyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bana da bu olay tuhaf geldi. Bisikleti de çaldığını düşünüyorum. Polise haber vereceğim. Sahibi bulunursa bisikleti teslim ederler” dedi.

İlginizi Çekebilir 8 binden fazla scooter'ı bulunan üç firma İstanbul sokaklarına veda etti