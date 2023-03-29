İnşaatın ikinci katından düşen kalıp ustası yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen kalıp ustası 32 yaşındaki İsa Aktaş yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde çalıştığı inşaatın ikinci katından dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen kalıp ustası 32 yaşındaki İsa Aktaş için çalışma arkadaşları ambulans çağırdı.
Sağlık ekiplerinin ambulansla özel bir hastaneye kaldırdığı Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Aktaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken pols kaza ile ilgili üç kişinin ifadesine başvurdu.
İsa Aktaş'ın cenazesinin Samsun'un Çarşamba ilçesine gönderileceği belirtildi.