İş yerini böyle kurşunlamışlar

Bağcılar'da bir iş yerini zorla devralmak istedikleri öne sürülen iki şüphelinin, iş yerini silah kurşunladıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polisin takibi sonucunda yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 7 Nisan Cuma Günü 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli iş yeri sahibi İ.G.’nin yanına gelerek iş yerini devretmesini söyledi. İş yeri sahibi bu isteklerini kabul etmeyince, ikili gece saatlerinde iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı.

İş yerine çok sayıda mermi isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 19 Nisan Çarşamba Günü şüpheliler F.S. (26) ile E.S.’yi (19) yakaladı.

19 SUÇ KAYITLARI VAR

Yapılan araştırmalarda şüphelilerden F.S.’nin 7 adet, E.S.’nin ise 12 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. “Mala Zarar Verme” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler F.S. ve E.S adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan F.S. ile E.S.’nin iş yerinin öne gelerek silahla ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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