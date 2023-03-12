İşe gitmek için evden çıktı, 3 gündür haber yok

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve geri dönmeyen Sait Sağır (27), 3 gündür aranıyor.

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Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü Erdemoğlu Mahallesindeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır’a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından güvenlik güçleri Sait Sağır’ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama çalışması başlattı.

Hala ulaşılamayan Sait Sağır’ın bulunması için yardım isteyen teyzesinin oğlu Mustafa Alıcı, “Sait bir fırında çalışıyordu. Perşembe günü de evden işe gitmek için çıktı ama bir daha dönmedi. Durumu güvenlik güçlerine bildirdik ama hala kendisine ulaşamadık. Anne ve babası perişan durumda, bir an önce bulunmasını istiyoruz dedi. (DHA)

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