Isparta bir liseye mobbing soruşturması

Isparta T.O.B.B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul idaresinin, Eğitim İş Sendikası üyelerine karşı mobbing ve usulsüz alım-satım iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

İsmail AKIN

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Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta T.O.B.B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idaresinin ilgili Eğitim İş Sendikası üyelerine karşı mobbing uygulandığı ve usulsüz alım-satım iddialarına soruşturma başlattı.

“OKULDAKİ ÇALIŞMA BARIŞI BOZULMAKTA”

Konu hakkında açıklamada bulunan Eğitim İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Mehmet Akif Nalbant şunları söyledi; “Yandaş Yöneticilerin Sıklıkla Başvurduğu Okul da Mobbing Vakaları giderek yaygınlaşmıştır. Isparta Gül petek sanayi sitesinde bulunan T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresinin üyelerimize karşı uyguladığı mobbing, şikayet konusu olmuş ve bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü bir soruşturma açılmıştır. Okulda ayrımcılık, dışlama, yok sayma, güvenlik kameraları ile takip , öğretmenlerin başarılarının ödüllendirilmesinde sendikal ayrımcılık gibi örneklenecek durumlarla üyelerimiz sistematik bir şekilde baskı altında tutulmaktadır. Giderek yaygınlaşan mobbing nedeniyle okuldaki çalışma barışı bozulmakta, öğretmenlerin motivasyonu düşmektedir.”

“YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER NE YAZIK Kİ SONUÇSUZ KALMIŞTIR”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Nalbant açıklamasının devamında; “Bu konu ile ilgili üyemizin yaptığı şikayet ilk başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görmezden gelinmiş zaman kazanmak adına hukuksuz bir biçimde üyemizden delil talebinde bulunulmuştur. Bu süreçte sendikamız genel merkezinin bahsi geçen okul ile ilgili usulsüz alım ve satım ve kamu zararı ile ilgili yaptığı şikayet üzerine Isparta'ya gelen bakanlık müfettişleri mobbing soruşturmasını da devralmıştır. Mobbing (psikolojik taciz) giderek yaygınlaşan bir suçtur. Yaşadığımız çağda insan onuruna yakışmayan bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için toplumsal bir farkındalık oluşması, caydırıcı önlemler alınması ve liyakatli yöneticilerin göreve getirilmesi kaçınılmazdır. Eğitim-İş olarak ülkemizin geleceği için eğitimin paydaşı olan tüm kişi ve kurumları, çocuklarımızın sağlıklı okul ortamına kavuşmaları, öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırarak huzurlu okul ortamını yaratmak için mobbinge karşı duyarlı olmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı