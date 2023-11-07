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İstanbul’a iki milyon metreküplük su takviyesi

İSKİ, Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu Sazlıdere Barajı'na aktardı.

Yayınlanma: 12:49 - 07 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu Sazlıdere Barajı’na aktararak İstanbul’a kazandırdı.

İstanbul'da yağışların azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesinde düşüşler yaşanırken, yeni su kaynakları için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, tarihi Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu, sifonlama yöntemiyle Sazlıdere Barajı’na aktararak, İstanbul’a kazandırdı.

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