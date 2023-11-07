İstanbul’a iki milyon metreküplük su takviyesi
İSKİ, Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu Sazlıdere Barajı'na aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu Sazlıdere Barajı’na aktararak İstanbul’a kazandırdı.
İstanbul'da yağışların azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesinde düşüşler yaşanırken, yeni su kaynakları için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, tarihi Şamlar Bendi önünde biriken 2 milyon metreküplük suyu, sifonlama yöntemiyle Sazlıdere Barajı’na aktararak, İstanbul’a kazandırdı.