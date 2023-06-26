İstanbul’da Afganlar arasında silahlı çatışma

İstanbul Zeytinburnu'nda aralarında husumet olan yabancı uyruklular arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

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İstanbul Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup sokakta karşılaştı.

Otomobilde bulunan bir kişinin silahla ateş etmesi ve karşı grubunda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ağır yaralandı. Otomobilde bulunan grup olay yerinden ayrıldı.

Çatışma sırasında bir iş yerine ve park halindeki otomobile mermi isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinde çalıştıkları sırada çatışmanın yaşandığını belirten Ahmet Eralmış, “Çalışırken 4 kişi burada arkadaşı vurup gitti. Ambulansı, polisi aradık. Tam burada çalışıyorduk. Burada da çocuğa sıktılar” dedi. (DHA)

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