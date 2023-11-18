İstanbul’da binlerce kutu kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. 4 bin kutudan fazla ilaç ele geçirildi. Sahte reçete düzenlediği de belirlenen şüpheli gözaltında.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul’da ilaç kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 15 milyon lira olan, 4 bin 284 kutu ve 124 şişe kaçak ilaç ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, ilaç kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli F.M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

EVİ ECZANEYE ÇEVİRMİŞ

Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi’nde şüpheliye ait evde ve araçta arama yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle eve giren ekipler, içerisinin adeta bir eczaneye çevrildiğini tespit etti.

Yapılan aramada, Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirilen 124 şişe, 4 bin 284 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık olarak 15 milyon TL olduğu belirtildi. Sahte reçete düzenlediği de belirlenen F.M.K. hakkında, adli işlem başlatıldı.