İstanbul’da korkutan yıkım

İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım çalışması yapılan binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesinin kepçesi molozların altında kaldı.

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Maltepe Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başladı.

Çalışmalar devam ederken saat 15.00 sıralarında yıkılan binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü.

MOLOZLARIN ALTINDA KALDI

İş makinasının kepçesi molozların altında kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, bölgeye ihbar üzerine tedbir amaçlı polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Üzerine moloz düşen vinç, başka bir iş makinası yardımıyla çıkarıldı.

“İKİNCİ KEPÇE GELİP ÇIKARDI”

Bir mahalle sakini, “Kepçenin ağzı takıldı, ağırlık üzerine çöktü. İkinci bir kepçe geldi, çıkardı. Sıkıntılı bir durum olmadı. Hafriyat alan da komşumuz. 3 bina aşağıda oturuyor. Polis ve zabıta ekipleri de buradaydı, kötü bir durum olmadı” dedi. (DHA)

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