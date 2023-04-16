İstanbul’da narkotik operasyonu! 654 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul Beykoz’daki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri toplamda 654 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Beykoz ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda, paket ve bidonlar halinde 505 kilo sıvı metamfetamin, 149 kilo kristal metamfetamin, 62 kilo 300 gram kimyasal madde olmak üzere toplamda 654 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürüyor.