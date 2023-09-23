İstanbul’da oltasına takılan köpek balığını yiyecek
İstanbul Çengölköy’de balık avlayan Mert Kurt, oltasına takılan yavru köpek balığını yiyeceğini söyledi.
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, oltayla balık tutan bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Boş zamanlarında oltayla balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi.
Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.
Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yaklaşık 50 santimetre boyunda yavru köpek balığı avladığını fark etti.
Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpek balığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi. Kurt, köpek balığını yiyeceğini dile getirdi. (AA)