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İstanbul’da tepki çeken görüntü: Sirenleri çalan ambulansa yol vermedi

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil sürücüsünün siren çalan ambulansa yol vermediği görüldü. Vatandaşların tepkisini çeken anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bakırköy’de sirenleri çalan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün görüntüleri tepki çekti.

Görüntüler sahil yolu Yeşilköy mevkiinde saat 16.00 sıralarında kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün sirenleri çalarak arkasından gelen ambulansa yol vermediği yer aldı.

Çalan sirenlere aldırış etmeden bir süre ilerleyen sürücünün o anları ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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