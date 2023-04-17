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İzmir’de iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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İzmir’de iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

Aydın Mahallesi 4328 Sokak’ta, endüstriyel mutfak ekipmanları satışı yapılan bir iş yerine motosikletle yaklaşan 2 kişi, tabancayla ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Açılan ateşte iş yeri sahibi M.E. (27) karnından, o esnada kaldırımda bulunan Z.B. (48) ve C.Ö. (69) bacaklarından hafif yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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