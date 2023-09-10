Kaçak etil alkol sevkiyatına jandarma engeli

İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da 15 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, merdivenaltı imalathanelerde damıtılan ve insan sağlığını tehdit eden kaçak etil alkolün, Antalya, İzmir ve Muğla gibi turistik illere sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, alınan bilgi doğrultusunda, etil alkolün Antalya iline taşındığı TIR’ın Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durdurdu. Yapılan aramada, kolilenmiş vaziyette 15 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

TIR sahibi H.G. ve şoför M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Alkolden alınan ÖTV'de rekor