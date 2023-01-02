Kameraya kaydedildiğini anlayınca taksimetreyi açtı

İstanbul Beyoğlu'nda yolcu, gideceği yere 100 lira isteyen taksiciyi cep telefonu ile görüntülemeye başlayınca, şoför taksimetreyi açtı. Yolcunun kendisini kaydettiğini söylemesi üzerine taksicinin 'çok iyi yaptınız' cevabı verdi.

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Yılbaşı gecesi Taksim’de bir süre dolaşan Metin Oktay Çoban ve arkadaşı, evlerine gitmek için Galata Kulesi Yüksek Kaldırım Caddesi’nden taksiye bindi. Çoban ve arkadaşı gidecekleri adresi şoföre söyledi.

50 LİRALIK MESAFEYE 100 LİRA İSTEDİ

Taksi şoförü, yolculardan mesafe için 100 lira ücret isteyerek, kabul etmezlerse başka bir taksiye binmelerini söyledi. Yolcular gidecekleri adresi her zaman kullandıklarını ve taksi ücretinin 50 lira olduğunu söyledi.

“İYİ YAPTINIZ, ÇOK GÜZEL YAPTINIZ…”

Taksicinin kendilerini götürmeyeceğini anlayan yolcular cep telefonu ile taksiciyi görüntülemeye başladı. Yolcuların, kendisini görüntülediklerini söylemesi üzerine taksi şoförü “iyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok o zaman’ dedi.

Yolcuların, aldıkları cep telefonu kaydında ‘İstanbul’da taksilere cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı almadan binemediklerini’ söyledikleri anlar da yer aldı. Bu anlardan sonra taksicinin yolcuları gidecekleri yere taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi. (DHA)

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