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Kar etkisini artırdı, ulaşım aksadı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Yayınlanma: 20:35 - 25 Mart 2023 Güncellenme:
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Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Pülümür ilçesindeki 1800 rakımlı Cankurtaran bölgesi de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KALINLIĞI 20 CM’YE ULAŞTI

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 86. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda kar küreme çalışması yaptı. (AA)

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