Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye dava

Kargo yoluyla gönderilen çekleri çalmak amacıyla kurye olarak çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı. Bu kişi hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Bursa’da inşaat şirketi sahibi O.K, bir firma için düzenlediği 50 bin liralık çeki kurye aracılığıyla 12 Nisan 2022’de Esenler’deki bir kargo şubesinden gönderdi. Ertesi gün, çekle ilgili sorular soran bir faktöring şirketi temsilcisinden şüphelenen O.K, kargo firmasına gitti. Ancak paketi açtıklarında çekin olmadığını fark etti ve hırsızlık şikayetiyle polise başvurdu.

Yapılan soruşturmada, çeki çalan kişinin 22 Mart 2022’den beri kargo firmasında kurye olarak çalışan Onur K. olduğu tespit edildi. Onur K’nin, kargoya verilen çekleri çaldıktan sonra paketi boş olarak şubede bıraktığı anlaşıldı. Polis, çekleri çalan Onur K’nin aynı yöntemle başka çekleri de çaldığını tespit etti.

ÇEKLERİ DİYAR ADLI BİRİNE VERMİŞ

Onur K. gözaltına alındı ve ifadesinde, işsizlik ve mali sorunları nedeniyle kargo firmasında kurye olarak çalışmaya başladığını, gönderilen paketleri açıp çekleri çaldığını ve bu çekleri Diyar adlı bir kişiye teslim ettiğini itiraf etti.

Onur K, hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mağdur firma, çalınan çek nedeniyle icra takibine alındı ve toplam zararının 122 bin lirayı bulduğunu ifade etti. Ayrıca Onur K’nin başka çeklerle ilgili de ayrı davaların devam ettiği belirtildi.

Hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken avukat Aykut Bayrakcı, çek gönderirken dikkatli olunması gerektiğini ve bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi gerektiğini vurguladı. (AA)

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