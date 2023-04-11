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Kars’ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otlattığı boğanın saldırısına uğrayan çiftçi Emrullah Apar boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti.

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Kars’ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cenaze, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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