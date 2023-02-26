Kavga ettiği kocasını bıçakla yaraladı
Kayseri'de T.A. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi L.A.'yı bıçakla yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak’ta meydana geldi.
T.A. isimli kadın ile eşi L.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. T.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocası L.A.’yı yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu L.A.’yı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Eşini yaralayan T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)