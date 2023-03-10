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Kayseri’de depremde hasar gören anaokulu boşaltılıyor

Kayseri'de, depremde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu boşaltılıyor.

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Kayseri’de depremde hasar gören anaokulu boşaltılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi Erman Sokak’taki Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu da hasar gördü.

Okulda denetleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı bina için yıkım kararı verdi. Boşaltılmaya başlanan okul, çalışma tamamlanınca yıkılacak. (DHA)

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