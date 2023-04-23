Kaza sonrası hayrete düşüren görüntü
Elazığ'da freni boşalan kamyon çarptığı evin bahçe duvarında askıda kaldı.
Kaza, sata 16.30 sıralarında Abdullahpaşa Mahallesi 305’inci Sokakta meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KL 0696 plakalı market malzemesi yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkıp sokağın sonundaki evin bahçe duvarını yıkarak askıda kaldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı kazayla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)