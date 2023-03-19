Kazada yaralanan baba, oğlunu kucağından bırakmadı
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü Köksal Şahin, yaralı olmasına rağmen korkan oğlu Çınar'ı (1,5) kucağından indirmedi.
Eşi ve çocuğuyla evinden çıkan Köksal Şahin’in kullandığı otomobil, Antalya Bulvarı üzerindeki kavşağa geldiğinde, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Dursun’un kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Şahin’in kullandığı otomobil, güçlükle durdu.
Çevredekiler yardıma koşarken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kazada yaralanan Köksal Şahin, Fadime Şahin, Ahmet Dursun ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı olmasına rağmen korkan oğlu Çınar’ı kucağından bırakmayan Köksal Şahin, polise de kazanın nasıl olduğunu anlattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)