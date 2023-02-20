Kendisi de, enkaz altındayken not bıraktığı annesi de öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay Antakya'da yaşadığı binada yakalanarak hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in ailesine yazdığı not ortaya çıktı. Ayşegül Çin'in enkaz altında, ailesine bıraktığı notta "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir" yazıldığı görüldü. Çin'in altınlarını bıraktığı annesi de aynı enkazda hayatını kaybetti.

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Antakya Odabaşı mahallesindeki Süleyman Mutlu Apartmanı’nda annesi Meryem Çin ile birlikte yaşayan Ayşegül Çin, Kahramanmaraş merkezli depremlere burada yakalandı.

Ayşegül ve annesi yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altında Ayşegül Çin’e ait altınları buldu. Ekipler, altınların olduğu çantanın içinde bir de not olduğunu gördü. Ayşegül Çin’in bıraktığı notta “Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim” yazıyordu.

Ekipler, enkaz altından çıkardıkları altınları ve bir miktar dövizi içindeki notla birlikte, Ayşegül Çin’in kardeşi Hüseyin Çin’e teslim etti. Hüseyin Çin, “Altınlar abimin çocuklarına gidecek” dedi. (DHA)

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