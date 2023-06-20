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Kırıkkale’de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Malatya istikametine giden Erman Özgün Ö.nün kullandığı otomobil sürücünün direksiyon kaybetmesi sonucu plaka tanıma sistemi kamerasının direğine çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kırıkkale’de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda saat 06.00 sıralarında Malatya’ya giden Erman Özgün Ö.’nün (23) direksiyon kontrolünü kaybettiği, otomobil, plaka tanıma sistemi kamerasının bulunduğu direğe çarptı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ufuk Şahin (37) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ufuk Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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