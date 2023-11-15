Kızıyla yürürken vurulmuştu, zanlının cezası belli oldu
Bursa'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, kızıyla sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan ve 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zekiye Demir'in ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Ali Ö.'nün cezası belli oldu.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Ö., olayda hayatını kaybeden Zekiye Demir’in kızı Ayşe Esma Arı ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Ali Ö., duruşmada, “Vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tahliyemi talep ederim.” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı “bilinçli taksirle adam öldürme” suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
KIZIYLA YÜRÜRKEN VURULMUŞTU
Olay, Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı’nda 22 Nisan’da gerçekleşmişti. Zekiye Demir (47), 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmış ve tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak olayı aydınlatmış, yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüpheli Ali Ö. gözaltına alınmıştı. (AA)