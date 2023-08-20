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Korkutan yangın! 2 bin balya saman kül oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında, 2 bin saman balyası zarar gördü.

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Korkutan yangın! 2 bin balya saman kül oldu

Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi’nde bulunan Ahmet Tiryaki'ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu hayvan yemi olarak hazırlanan mısır sapları ve 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi. (AA)

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