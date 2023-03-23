Korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Yanan fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)