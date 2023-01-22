Maaşını alamayınca şantiyeyi soydu

Büyükçekmece'de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden kişi, iki kişiyle birlikte şantiyedeki silindiri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakaladı.

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Büyükçekmece’de polise başvuran bir inşaat firmasının yetkilileri şantiyelerindeki silindirin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada iş makinesinin çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit etti. Görüntüleri inceleyen ekipleri, silindirin bir TIR’a yüklenerek çalındığını gördü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada plakasını aldıkları TIR’ı takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler G.A., A.D.(27), ve G.K.(27) gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.A.’nın inşaat firmasında çalıştığı ve maaşını alamadığı iddiasıyla silindiri çaldığı öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)