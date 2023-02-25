Malatya Havalimanı’ndaki altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi, yaşamını yitirdi.

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Olay, bugün Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı’nda meydana geldi. Havalimanın yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı.

İki işçi sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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