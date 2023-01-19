Manisa’da 4 ev tahliye edildi…

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir bina inşaatının kazı alanında toprak kayması meydana geldi, 4 ayrı evdeki 14 kişi tahliye edildi.

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Gece saatlerinde Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Kuruçay Sokakta bulunan bir inşaatın kazı alanında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Cemre Sokaktan geçen yolun bir kısmı da çökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri ile Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonrası toprak kaymasının yaşandığı yerde çökme tehlikesi bulunan 4 evde yaşayan 14 kişi tahliye edildi.

EVİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİ, BELEDİYE BAŞKANI İKNE ETTİ

Yaşanan toprak kayması sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Turgutlu Koordinatörlüğüne bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri olay yerine geldi.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Akın, tahliye edilen vatandaşlar için Turgutlu'da bulunan otellerde oda ayırtıldığını belirti.

Cemre Sokak'ta ikamet eden ve evinden ayrılmak istemeyen 80 yaşındaki Salih Taş isimli vatandaş ise Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimi ile ikna edildi.

‘SUÇLU VARSA GEREĞİ YAPILACAK’

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mağdur olan vatandaşlarla yaptığı konuşmada, “Yarın burada kimin hatası var, kimin yanlışı var, ya da var mı? Bunu bir görelim, ona göre karar verelim. Bir suçlu varsa cezasını vereceğiz, gereğini yapacağız. Tek sevindiğimiz şey can kaybı olmaması. Can kaybı olmadığında gerisi halledilir, sizin eviniz gittiyse gerekirse biz yaparız” dedi. (DHA)