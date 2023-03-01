Manisa’da korkunç kaza, 2 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler Uğur Urlun (25) ve Sıla Özcanbaz (18) hayatını kaybetti, Senem Yılmazcan (11) ise ağır yaralandı.
İzmir- Ankara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında saat 07.00 sıralarında Ankara yönüne giden Uğur Urlun yönetimindeki motosiklet ile Sıla Özcanbaz’ın (18) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada sürücüler ve elektrikli bisiklette arkada oturan Senem Yılmazcan, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 kişi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Uğur Urlun ve Sıla Özcanbaz hayatını kaybederken, ağır yaralı Senem Yılmazcan ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)