Manisa’daki cinayette çete çökertildi: 8 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinde hesap tartışmasından çıkan kavgada, işletmeci Erkan Ildız'ın (40) hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polisin düzenlediği 'Ayışığı' operasyonunda; suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir eğlence merkezinde 20 Kasım saat 02.00 sıralarında işletmeci Erkan Ildız ile S.T. arasında iddiaya göre hesap ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmaya S.T.’nin yanında bulunan çiftçi M.E.D. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Dışarıya çıkan S.T., arkadaşlarına haber verdi. İş yeri önüne gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları arasında çatışma çıktı. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden işletmeci Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı. Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 48 saat süren kamera incelemesinin ardından olayın örgütlü yapıldığını tespit eden polis harekete geçti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu kapsamında; kasten öldürme, silahlı tehdit ve mala zarar verme’ suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 14 adreste eş zamanlı olarak ‘Ayışığı’ adı altında operasyon gerçekleştirdi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T., B.T., S.T., S.T., B.T., B.T., E.D. ve F.I. tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)