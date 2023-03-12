Mehmet Emin, yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşama 4 gün tutunabildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Mart Çarşamba günü Emek Mahallesi Bodrum Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü karşıya geçmeye çalışan Şehit Murat İnci Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Emin Koç'a çarpmış ağır yaralanmasına neden olmuştu.
Kazadan sonra ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Emin Koç bugün yaşamını yitirdi.
Koç'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Mehmet Emin Koç'un Milas'ta toprağa verileceği öğrenildi.