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Merdivenden düşen işçi feci şekilde can verdi

Aksaray'da demir doğrama fabrikasında çalışan Erdal Sarıkaya (44), çıktığı merdivenden dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.  

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Merdivenden düşen işçi feci şekilde can verdi

Olay, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir doğrama fabrikasında meydana geldi.

İki çocuk babası Erdal Sarıkaya, iş yerinde duvara dayayıp çıktığı merdivenden dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Sarıkaya, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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