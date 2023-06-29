Mersin’de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Ayman Mohammed'in (26) cansız bedenine ulaşıldı.
Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı’nda dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı.
Ayman Mohammed’in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu.
Ayman Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (DHA)