Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir’de 12 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek fırtına, Sivas ve Kayseri’de 13 Mart Pazartesi günü öğleden sonra hafifleyecek.

80 KİLOMETREYE KADAR ULAŞACAK

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. (AA)

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