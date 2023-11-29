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Milas’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi arastaya gelen eli silahlı kar maskeli kişi çay ocağının önünde oturan Yılmaz M.'ye ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Yılmaz M. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaşar ANTER
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Milas’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hisarbaşı Mahallesi Türkocağı Caddesi’ndeki tarihi arastaya gelen eli silahlı kar maskeli kişi çay ocağının önünde oturan Yılmaz M.’ye ateş açtı.

Silahlı saldırgan kaçarken, Yılmaz M. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yılmaz M., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan yüzü maskeli şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.