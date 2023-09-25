Minibüsten düşen Buse’nin annesinden tasarruf iddiası

Adana'da bir dolmuşun açık kapısından düşerek yaralanan 13 yaşındaki Buse Tarla, evine döndü. Buse'nin annesi Arzu Tarla, dolmuş şoförlerinin klimadan tasarruf etmek için kapıları açık tuttuklarını iddia etti.

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Adana’da gerçekleşen olay, 20 Eylül’de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Tarla, kapısı açık halde ilerleyen aracı durakta tam olarak durmadan terk etmeye çalıştı ve aracın hareket halinde olduğunu fark etmeden düşerek yola savruldu. Bu sırada güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonucu Buse Tarla yaralandı.

‘KLİMADAN TASARRUF İÇİN AÇIK TUTUYORLAR’

Buse Tarla, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu olayın ardından Tarla’nın annesi Arzu Tarla, kapısı açık giden dolmuşların sayısının arttığını ve denetim yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, dolmuş şoförlerinin klima kullanmamak için kapıları açık tuttukları iddiasında bulundu ve bu durumun tehlikeli olduğunu vurguladı. Arzu Tarla, kızının düşmesi sonucu yaşadığı korkuyu da paylaştı ve dolmuş şoförlerine daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. (DHA)