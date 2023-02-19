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Minibüsünün çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki Riyal ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Riyal Kaya'ya (6) çarparak kaçtı. Kazada Riyal ağır yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Minibüsünün çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki Riyal ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Cemiloğlu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Riyal Kayaya, 21 M 0111 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Henüz ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, Riyal ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Riyal, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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