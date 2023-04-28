Mobilyacıyı silahla başından vurdular

Aksaray'da 20 yaşındaki mobilyacı Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yaşanan tartışma sırasında başından tabancayla vurularak yaralandı.

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Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın giriş katındaki bir döşeme imalatı iş yerinde meydana geldi.

Ali Uçak, yalnız başına çalışırken, yanına gelen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı ve tartışma sırasında başından vuruldu.

20 yaşındaki Uçak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uçak’ın hayati tehlikesi sürerken; polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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