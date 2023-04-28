Abone Ol

Mobilyacıyı silahla başından vurdular

Aksaray'da 20 yaşındaki mobilyacı Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yaşanan tartışma sırasında başından tabancayla vurularak yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mobilyacıyı silahla başından vurdular

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın giriş katındaki bir döşeme imalatı iş yerinde meydana geldi.

Ali Uçak, yalnız başına çalışırken, yanına gelen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı ve tartışma sırasında başından vuruldu.

20 yaşındaki Uçak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uçak’ın hayati tehlikesi sürerken; polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Yanlış kapıyı çalan genç vurulduİlginizi ÇekebilirYanlış kapıyı çalan genç vurulduHülya'yı öldüren eşi: Kazara tabancam ateş aldı, vurulduğunu bile anlamadımİlginizi ÇekebilirHülya'yı öldüren eşi: Kazara tabancam ateş aldı, vurulduğunu bile anlamadım

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam