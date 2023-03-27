Motosikletini çalan hırsızı üzerine atlayıp yakaladı

Eskişehir'de kurye olan Suat Aktaş (27), iş yeri önündeki motosikletini çalan Arif A.'yı kovalayıp üzerine atlayarak yakaladı. Arif A. polise teslim edilirken, Aktaşın hırsızı yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Alaç Sokakta iş yeri bulunan Suat Aktaş, önceki gün bir müşterinin sipariş ettiği tost paketini almak için içeri girdi.

Bu sırada anahtarını motosikletin üzerinde bırakan Aktaş, aracının çalıştırıldığını duydu. Dışarı çıktığında ise tanımadığı bir kişinin motosikleti çaldığını gördü.

İsminin Arif A. olduğu öğrenilen, şüphelinin peşine düşen Aktaş, Arif A.’yı yaklaşık 200 metre kovalayıp üzerine atladı. Aktaş, Sakarya Caddesi’nde yere düşen hırsızlık şüphelisi Arif A.’yı yakalayıp, polise haber verdi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan Arif A. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Arif A.’nın motosikleti çaldığı ve Aktaş’ın üzerine atlayıp yakaladığı anlar ise caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“BİRİSİ ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİM”

İş yerini kısa bir süre açtığını ve motosikletinin kapısından çalındığını belirten Suat Aktaş, ilginç anları şöyle anlattı:

“Dükkanı yeni açtık. Hem tost hazırlıyorum hem de kendim motosikletimle götürüyorum paketleri. Motorum dükkanın önünde duruyordu. Götüreceğim paketim de hazır olmak üzereydi. Paketi alıp çabucak çıkmak için motorun anahtarını üzerinde bıraktım, içeriye girdim.

Tostu paketliyordum, o sırada anahtarı motorun üzerine koyduğumu sokağın başından biri görüyor. Ben içeri girdiğim sırada koşarak geliyor. Motora binip çalıştırınca ben de birisi şaka yapıyor zannettim.

“ELİMDEKİ TOSTU KAFASINA ATIM”

Kafamı kapıdan uzattım, hiç tanımadığım birini gördüm. O da beni görür görmez hemen gaza bastı, ben de motorun arkasındaki çantanın lastiklerinden tuttum. O sırada tost da elimde kalmıştı. Tostla birlikte lastikleri çekerek arkasından koştum.

Dengesini kaybettirmeye çalıştım. Elimdeki tostu da kafasına attım. Sokağın sonuna doğru lastiğin biri koptu. Tuttuğum lastiği bırakmadığım için yerde biraz sürükledikten sonra o da dengesini kaybetti, motorla birlikte caddeye doğru yere düştü. Daha sonra kaçmasın diye ben de üstüne atladım, polislerin gelmesini bekledim.”

ŞAŞIRDIM, GÜPEGÜNDÜZ HİÇ BEKLEMİYORDUM

Çevredekilerin kavga olduğunu düşünerek önce kendisine tepki gösterdiğini anlatan Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor zapt ettim. Kaçmaya çalışınca bayağı boğuştuk. En son cüzdanın yere düşürünce onu aldım. Esnaf ve kurye arkadaşların çoğu ile de tanışıyoruz. Onlar da geldi ve köşeye sıkıştırdık, polisin gelmesini bekledik. Yoksa yine de kaçabilirdi.

Üzerine ilk atladığımda onu dövüyorum zannettiler, gelip tepki gösterdiler. Ama sonrasında ben, ‘Hırsız, motorumu çalıyor’ dediğimde hemen onlar da polise ihbar etti. Sonra polis geldi, gözaltına aldı.

Yani ben de şaşırdım. Güpegündüz hiç beklemiyordum. Normalde sokaktan geçenler oluyor, esnaf arkadaşlarımız da var ama o sırada sokakta kimse yoktu, buralar bomboştu. Dizim şişti, parmaklarım yaralandı. Hırsızdan şikayetçi oldum.” (DHA)

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