Muğla’da bir kişi, kesici aletle 15 aracın lastiklerini patlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki 15 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi tarafından kesici aletle patlatıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eskiçeşme ve Tepecik Mahallelerinde 12 Şubat günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi, kesici aletle araçların lastiklerine patlattı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden araç sahipleri, polise ihbarda bulundu.

“UMARIM EN KISA ZAMANDA YAKALANIR”

Mağdur araç sahiplerinden Cumhur Aygüven, “Sabah işe gideceğim sırada aracımın lastiğinin indiğini fark ettim. İndiğimde lastiğin kesilerek patlatılmış olduğunu gördüm. Çevredeki diğer araçlara baktığımda onların da lastiklerinin kesilmişti. Bunun üzerine durumu polise bildirdim. Umarım bunu yapan kişi en kısa zamanda yakalanır ve hak ettiği cezayı alır” dedi.

Görüntülerden yola çıkan polis, eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)