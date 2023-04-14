Muhasebeciyi takip edip 148 bin TL’yi gasp ettiler

Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun muhasebecisinin otomobilini durdurup 148 bin 100 TL'yi gasbeden maskeli 2 şüpheli yakalandı.

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Olay, çarşamba günü Gaziantep- Kilis çevreyolunda meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun muhasebecisinin otomobili, kendisini takip eden araçtaki maskeli 2 şüpheli tarafından durduruldu. Şüpheliler, otomobilde içerisinde 148 bin 100 lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın kiralık, içindeki şüphelilerin de İbrahim Halil B., ile Ramazan Ç., olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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